Marco Astori Redattore 13 agosto - 11:55

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter: "Il Bologna lo segue: Asllani viene accostato da ieri al Torino, ma ci vogliono dei costi da coprire come vorrebbe l'Inter, 15-18 milioni e una fattibilità immediata e non un regalo. Leoni? Siamo in una fase avanzata: non saranno probabilmente 40, forse coi bonus ci avvicineremo.

Ma il Liverpool vuole portarlo da subito e il Parma sta cercando altri difensori. Però abbiamo perso il controllo della situazione per colpa della mentalità inglese: siccome hanno tanti soldi, non hanno problemi a spenderli. Ma secondo voi Leoni vale 35-40 milioni? A me piace molto, è giovane: farebbe bene ad andare al Liverpool anche se non sarebbe titolare da subito. Ma se lui e Thiaw valgono così tanto, qual è la dimensione dei vari Ndicka e Bastoni?

Su Lookman non ho notizie su altre squadre italiane: non faccio proiezioni su situazioni di club che possono tornare e stanno pensando ad altre cose. Non è un discorso che tocca altri club: chi ha parlato di chiusura sui giornali parla di riapertura, ma non c'è mai stata una chiusura. Mi aspetto che arrivi una proposta aumentata nei prossimi giorni, già entro questa settimana. Ma sapevamo che scollinando il 31 di luglio avremmo avuto quest'attesa reciproca".