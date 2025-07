Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Ademola Lookman: "In mattinata c'è stato un confronto tra l'entourage di Lookman e l'Inter: un confronto diretto tra chi assiste il giocatore e i nerazzurri per capire come siamo messi e se il club è pronto ad aprire la cassaforte e fare questa aggiunta.