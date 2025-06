In diretta sul canale di Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così di Cesc Fabregas in chiave Inter

“Dobbiamo aspettare, in questi minuti si sta consumando l’incontro. È una situazione che cerco di spiegarvi: quando parla una proprietà così importante come quella del Como e anche l’allenatore in persona, la reazione istintiva è che rimanga lì.

Ma poi alle 14.30 dico che Ausilio si è imbarcato per Londra. Che si è imbarcato a fare? L’Inter ci vuole provare fino alla fine per Fabregas. Non è che vai lì e attendi l’autorizzazione per parlarci… Le due società si erano già parlate, poi vedremo”.