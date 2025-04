Sul suo canale You Tube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato dell'Inter, con focus particolare sulle possibili manovre in attacco dei nerazzurri

Sul suo canale You Tube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato dell'Inter , con focus particolare sulle possibili manovre in attacco dei nerazzurri.

"Nell'Inter non vedo casi limite, se non quello di Taremi. La valigia la sta lasciando in soffitta Arnautovic con un grande finale di stagione. L'Inter prenderà una punta ed è possibile che confermi Arnautovic. Prenderà in considerazione ricche offerte dalla Turchia o da altri campionati ben strutturati per Taremi. In attacco piace Castro".