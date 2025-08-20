"Ademola Lookman è tornato, quando ha voluto e senza avvertire. Con uno spirito di servizio sotto lo zero, senza un minimo rispetto verso chi gli paga puntualmente lo stipendio (...). Fossi nell’Atalanta non vorrei vedere più Lookman in cartolina. Una bella multa, ottima e abbondante? Non sarebbe sufficiente, anche perché Ademola è recidivo, aveva fatto più o meno la stessa cosa un anno fa di questi tempi, era stato perdonato. Dopo la devastazione social, ha tolto le maglie e le foto rievocative, ha fatto peggio con i fatti (...).