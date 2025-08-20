Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha attaccato duramente il comportamento di Ademola Lookman, tornato a Zingonia dopo un lungo braccio di ferro con l'Atalanta:
Pedullà: “Lookman senza rispetto per l’Atalanta. E l’Inter lo ha abbandonato per 5 milioni”
"Ademola Lookman è tornato, quando ha voluto e senza avvertire. Con uno spirito di servizio sotto lo zero, senza un minimo rispetto verso chi gli paga puntualmente lo stipendio (...). Fossi nell’Atalanta non vorrei vedere più Lookman in cartolina. Una bella multa, ottima e abbondante? Non sarebbe sufficiente, anche perché Ademola è recidivo, aveva fatto più o meno la stessa cosa un anno fa di questi tempi, era stato perdonato. Dopo la devastazione social, ha tolto le maglie e le foto rievocative, ha fatto peggio con i fatti (...).
"Lookman è stato sedotto dall’Inter e poi messo in un cantuccio per quattro o cinque milioni, una storia davvero con pochi precedenti. E io dovrei fidarmi di uno che torna a indossare la maglia dell’Atalanta reduce da questi comportamenti “esemplari”? Non si sa se questa storia si riaprirà, ma so di sicuro che se fossi la Dea (che intanto ha preso Krstovic) rispedirei Lookman al mittente, in Nigeria, con una semplice posta prioritaria e neanche con una raccomandata veloce".
