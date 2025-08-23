Sul suo canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche della rosa dell’Inter di Cristian Chivu (qui dove vedere Inter-Torino in tv).
Pedullà: “Lookman, tutto fermo. Inter farà un difensore e dico che se arrivasse anche…”
“L’Inter se prendesse un altro attaccante sarebbe competitiva ai massimi livelli, indipendentemente dal difensore che arriverà. Per quanto riguarda l'Atalanta, la vicenda Lookman al momento è ferma”, ha detto l’esperto di mercato di Sportitalia.
Da capire se i nerazzurri prenderanno solo un difensore o se arriverà anche un nuovo innesto nel reparto avanzato.
