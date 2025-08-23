Sul suo canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche della rosa dell’Inter di Cristian Chivu

“L’Inter se prendesse un altro attaccante sarebbe competitiva ai massimi livelli, indipendentemente dal difensore che arriverà. Per quanto riguarda l'Atalanta, la vicenda Lookman al momento è ferma”, ha detto l’esperto di mercato di Sportitalia.