Una telenovela che non vede ancora una fine. Lookman sarà un giocatore dell'Inter? Il mistero è ancora aperto. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

"Lookman non è in scadenza nel 2026, come scritto sul Corriere dello Sport, ma scade nel 2027. Non si può sbagliare su questo, come non si può dire che ci siano intermediari che stiano lavorando per portarlo all'estero".

"Lookman, all'estero, se vuole ci va in cinque secondi. Non ha bisogno di intermediari. Sicuramente c'è chi spende soldi e lo prendi. Non è vera la storia dei 53-56 milioni, ed è assolutamente falso che l'Inter non sappia il prezzo. I matrimoni si fanno in tre".