Sono i giorni decisivi per il possibile (anzi, probabile) trasferimento di Ademola Lookman all'Inter. A riferirlo è Alfredo Pedullà

Sono i giorni decisivi per il possibile (anzi, probabile) trasferimento di Ademola Lookman all'Inter. A riferirlo è Alfredo Pedullà, secondo cui, dietro l'apparente silenzio, si nasconde la strategia dei nerazzurri, pronti all'affondo decisivo nei prossimi giorni. La deadline è confermata: il 31 luglio.

"L’Inter ha incassato una ventina di milioni dalle cessioni di Stankovic al Brugge e di Buchanan al Villarreal, chiaro indizio rispetto alla possibilità di aumentare l’offerta per il nigeriano dell’Atalanta, alzando la proposta iniziale di 40 milioni. Ribadiamo quanto abbiamo già svelato, con 45 più 5 si chiudere (...). Lookman sta mantenendo un atteggiamento molto professionale con il suo attuale club, sempre presente per le terapie, evidentemente in attesa di una svolta che nella sua testa si chiama solo Inter".