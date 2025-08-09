La prossima potrebbe essere una settimana decisiva per il possibile trasferimento di Ademola Lookman. Ne parla anche il giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:
"L'Atalanta ha deciso di punire Lookman. Che la prossima settimana possa essere decisiva? Mi aspetto che le cose vengano chiarite molto presto".
"L'Inter, intanto, va molto bene in amichevole, con un'ottima prestazione di Bonny".
