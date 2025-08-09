FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Lookman? Mi aspetto molto presto delle novità. La multa dell’Atalanta arriverà”

calciomercato

Pedullà: “Lookman? Mi aspetto molto presto delle novità. La multa dell’Atalanta arriverà”

Pedullà: “Lookman? Mi aspetto molto presto delle novità. La multa dell’Atalanta arriverà” - immagine 1
La prossima potrebbe essere una settimana decisiva per il possibile trasferimento di Ademola Lookman. Ne parla anche Alfredo Pedullà
Marco Macca Redattore 

La prossima potrebbe essere una settimana decisiva per il possibile trasferimento di Ademola Lookman. Ne parla anche il giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

Lookman

"L'Atalanta ha deciso di punire Lookman. Che la prossima settimana possa essere decisiva? Mi aspetto che le cose vengano chiarite molto presto".

Lookman
Getty Images

"L'Inter, intanto, va molto bene in amichevole, con un'ottima prestazione di Bonny".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA