Pedullà: “Lookman, in arrivo multa pesante dall’Atalanta. Inter, no rilanci? Solo strategia”

Per Ademola Lookman potrebbe arrivare presto una multa molto salata. Lo riferisce Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto
Per Ademola Lookman potrebbe arrivare presto una multa molto salata. Lo riferisce Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione:

"Lookman è rintracciabile. L'Inter non ha rilanciato, ma è una strategia. Non sta prendendo in considerazione altre situazioni. Ci sarà una multa pesante per il calciatore, che ora si trova lontano dall'Italia".

"E' un comportamento che non ci sta. L'Atalanta pensa al sostituto, su tutti Mateta del Crystal Palace".

