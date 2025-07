Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Alfredo Pedullà delineano un quadro sempre più chiaro sul futuro di Ademola Lookman . L’esterno offensivo dell’Atalanta sembra avere una sola destinazione in mente: l’Inter.

Secondo il noto esperto di calciomercato, i contatti tra Lookman e il Napoli risalirebbero ad alcune settimane fa, ma non avrebbero mai preso davvero piede. Il motivo? Questioni tattiche che avrebbero spinto il club partenopeo a non approfondire la pista. Con il Napoli fuori dai giochi, resta solo l’Inter a contendersi l’attaccante nigeriano — ed è proprio questa la volontà del calciatore: vestire la maglia nerazzurra.

"Oggi c’è solo l’Inter e lui vuole solo l’Inter: 5 milioni in più di base fissa e 5 di bonus non difficili e si chiude. L’Atalanta non scende, anzi: se il tempo passa sale. I rapporti tra club sono ottimi, quindi…".