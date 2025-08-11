FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Inter non ha scaricato Lookman, anzi: mi risulta che…”

calciomercato

Pedullà: “Inter non ha scaricato Lookman, anzi: mi risulta che…”

Lookman Inter
L’Inter non ha mollato la pista che porta ad Ademola Lookman, anzi: le ultimissime sull’attaccante sono arrivate da Alfredo Pedullà
Alessandro Cosattini Redattore 

Pedullà: “Inter non ha scaricato Lookman, anzi: mi risulta che…”- immagine 2
Getty Images

L’Inter non ha mollato la pista che porta ad Ademola Lookman, anzi. Le ultimissime sull’attaccante sono arrivate da Alfredo Pedullà:

Pedullà: “Inter non ha scaricato Lookman, anzi: mi risulta che…”- immagine 3
GettyImage

“L’Inter, che viene accostata a Sancho, ha fatto un sondaggio tramite un agente vicino al club nerazzurro, non tramite l’intermediario del Manchester United. Ma l’Inter è assolutamente concentrata su Lookman, tutte le altre cose oggi sono piani B, Sancho compreso. Se la Roma ha voglia di chiudere, la Roma può chiudere quest’operazione evitando ritorni di fiamma. All’esterno lui ha detto no ad alcune proposte, senza che nessuno si offenda.

Pedullà: “Inter non ha scaricato Lookman, anzi: mi risulta che…”- immagine 4
Getty Images

Non mi risulta che l’Inter abbia scaricato l’Atalanta per Lookman, anzi, mi risulta il contrario. Le parti stanno aspettando ancora, sia i nerazzurri che il giocatore sono in attesa. L’Inter non sta andando assolutamente ad approfondire altre piste, Sancho è stato un sondaggio”, ha spiegato su YouTube.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA