Pedullà: “Inter non ha scaricato Lookman, anzi: mi risulta che…”

“L’Inter, che viene accostata a Sancho, ha fatto un sondaggio tramite un agente vicino al club nerazzurro, non tramite l’intermediario del Manchester United. Ma l’Inter è assolutamente concentrata su Lookman, tutte le altre cose oggi sono piani B, Sancho compreso. Se la Roma ha voglia di chiudere, la Roma può chiudere quest’operazione evitando ritorni di fiamma. All’esterno lui ha detto no ad alcune proposte, senza che nessuno si offenda.

Non mi risulta che l’Inter abbia scaricato l’Atalanta per Lookman, anzi, mi risulta il contrario. Le parti stanno aspettando ancora, sia i nerazzurri che il giocatore sono in attesa. L’Inter non sta andando assolutamente ad approfondire altre piste, Sancho è stato un sondaggio”, ha spiegato su YouTube.