Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Inter nel consueto appuntamento con Sportitalia Mercato, la trasmissione in onda su Sportitalia.

Il giornalista e noto esperto di mercato ha parlato dei temi caldi in casa nerazzurra, sia in entrata che in uscita.

“Lookman? L’inserimento del Napoli non c’è. Mi aspetto passi concreti in questa settimana per chiudere. Tra il tesoretto di Stankovic e una situazione che non si può procrastinare, l’Inter può raggiungere i 50 milioni chiesti. Le tempistiche? Entro fine luglio. Devono fare l’offerta da 45+5 di bonus facili da raggiungere.