"Nessuna notizia di Lookman. Non si è presentato a Zingonia. Non so se queste cose le ha decise di concerto con l'Atalanta oppure no, fatto sta che è sparito. Non posso pensare alla risoluzione del contratto. Ho letto qualche post da chi ha parlato di questa notizia sul Corriere dello Sport: Lookman non è in scadenza l'anno prossimo, ha un contratto fino al 2027 con un'opzione fino al 2028. Bisogna essere precisi, altrimenti si va in confusione. Abbiamo superato la deadline del 31 luglio, che era stata decisa da più parti".