FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “La verità su Muharemovic all’Inter! E vi dico che per Palestra i nerazzurri hanno…”

calciomercato

Pedullà: “La verità su Muharemovic all’Inter! E vi dico che per Palestra i nerazzurri hanno…”

Pedullà: “La verità su Muharemovic all’Inter! E vi dico che per Palestra i nerazzurri hanno…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter verso gennaio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter verso gennaio: "Palestra piace all'Inter e alla Juventus: la Juve si è mossa prima, ma l'Inter ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato approfondire a gennaio, ma la seguiremo.

Pedullà: “La verità su Muharemovic all’Inter! E vi dico che per Palestra i nerazzurri hanno…”- immagine 2
Getty

Per Belghali al momento il Verona non prende in considerazione offerte e ci sono anche pieghe regolamentari da definire rispetto a partite che ha giocato con un altro club prima di trasferirsi a Verona. Sarà comunque un obiettivo importante da seguire in queste settimane anche per l'estate.

LEGGI ANCHE

Pedullà: “La verità su Muharemovic all’Inter! E vi dico che per Palestra i nerazzurri hanno…”- immagine 3
Getty

Si parla tanto di Muharemovic: a me risulta complicato pensare che l'Inter, interessata a lui, possa fare un'operazione che prevede un 50% che va alla Juve, alimentando il mercato di una concorrente. Tutto è possibile, ma sarebbe strano".

Leggi anche
Guarro: “Se l’Inter in estate non ha mentito, allora ecco quanto c’è in cassa...
GdS – Inter, forte e fragile. Voragine a destra: nome a sorpresa di Marotta e Ausilio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA