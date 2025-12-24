Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter verso gennaio: "Palestra piace all'Inter e alla Juventus: la Juve si è mossa prima, ma l'Inter ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato approfondire a gennaio, ma la seguiremo.