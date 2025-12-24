Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter verso gennaio
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter verso gennaio: "Palestra piace all'Inter e alla Juventus: la Juve si è mossa prima, ma l'Inter ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato approfondire a gennaio, ma la seguiremo.
Per Belghali al momento il Verona non prende in considerazione offerte e ci sono anche pieghe regolamentari da definire rispetto a partite che ha giocato con un altro club prima di trasferirsi a Verona. Sarà comunque un obiettivo importante da seguire in queste settimane anche per l'estate.