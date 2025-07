"Prendo le distanze da chi ha parlato di un'offerta da 42 milioni di euro più bonus per arrivare a 45 fatta dall'Inter per Lookman. Non ho notizie e riscontri di questo tipo, le società si saranno magari parlate tramite intermediari ma non direttamente, cosa che potrebbero fare da lunedì a mercoledì o massimo giovedì, in modo tale da rispettare la deadline che si è autoimposta l'Inter, ovvero di non andare oltre fine luglio".