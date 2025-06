Una nuova squadra di Serie A è interessata a Pio Esposito , grande protagonista in Serie B con la maglia dello Spezia. Lo svela Alfredo Pedullà in chiave mercato:

"La Lazio farà un mercato calibrato, non rivoluzioni, ma aggiustamenti importanti cercando di mantenere l’ossatura. Sono questi gli accordi con Sarri, se uscirà qualcuno di importante (ma l’orientamento è mantenere tutti, anche Romagnoli) sarà adeguatamente sostituito. È ancora prematuro per parlare di mercato, ma presto si entrerà nel vivo. Un paio di nomi sono stati comunque valutati, Fabiano Parisi per la corsia mancina e Pio Esposito per l’attacco.