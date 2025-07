I nerazzurri continuano nel loro pressing per l'attaccante nigeriano: aumentata l'offerta, ma restano le distanze

Fabio Alampi Redattore 29 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 00:01)

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha parlato della trattativa Lookman: "Sono rimasto sorpreso dall'Inter, come se l'Atalana e Percassi fossero nel calcio da due mesi. È una vita che loro dettano le regole. Questo gioco, prima offri 40, poi 41, poi 41 e mezzo, non ha un senso secondo me, e lo dico con il massimo rispetto nei riguardi dell'Inter. Che senso ha? L'Atalanta è una società che indirizza da questo punto di vista. Ti dice: "Io vorrei questi soldi, tu non sei tenuto a darmeli. Ma se non me li dai, io non sono tenuto a farti uno sconto".

Anzi, dirò di più: se non fossero amici, l'Atalanta andrebbe oltre, come ha fatto in passato. Un esempio è Koopmeiners, dove a un certo punto è andat a salire e si è avvicinata ai 60 milioni che la Juventus, più o meno, ha dato. Sono sincero: da un grande dirigente come Marotta mi aspetto che vada subito alla cifra richiesta, proprio perchè dovrebbe conoscere Percassi e perchè non possiamo andare oltre il 31 luglio. Lookman si è comportato in maniera eccellente, ora devi mettere una cifra da 50 milioni compresi i bonus, punto. Pensavo che l'Inter potesse farlo in giornata e non l'ha fatto.

Sono sincero, qualsiasi altro piano sarebbe un naufragio, anche perchè il ragazzo ha aspettato te. Il problema è che tu sai che se vuoi prenderlo ti servono quei soldi. Hai preso Gagliardini per 35: se quella è la tariffa, tu lo sai, altrimenti non avvicinarti. Se pensi di ottenere uno sconto, non conosci Percassi, e Percassi dovresti conoscerlo".