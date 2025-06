L'Inter batte il River Plate e si guadagna da prima del gruppo E un posto agli ottavi di finale del Mondiale per Club

L'Inter batte il River Plate e si guadagna da prima del gruppo E un posto agli ottavi di finale del Mondiale per Club, con grande protagonista il giovane Pio Esposito. Ne ha parlato sul suo canale YouTube Alfredo Pedullà:

"L'Inter ha sviluppato un bel calcio, si vede una certa impronta. La squadra ha giocato con personalità. Pio Esposito? Sono un suo grande estimatore, l'ho apprezzato fin dai suoi primi passi. All'estero ti chiedono tantissimi soldi per giocatori giovani, quando li hai e sono bravi bisogna farli giocare".

"Ora è fra i 4 attaccanti dell'Inter, avrà le sue possibilità, può far rifiatare i titolari e ha un'interpretazione del ruolo moderna. Ha tutto per spiccare il volo. Ora l'Inter è a un bivio: io personalmente credo che crescere con i campioni partendo da un'ottima base possa rendere di più. Secondo me impari di più".