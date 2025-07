"L'Inter ha messo da parte un tesoretto con le cessioni di Buchanan e Stankovic. Per Lookman c'è una deadline: il 31 luglio. Il silenzio fa parte di una partita a scacchi che le parti stanno giocando. L'Inter sa che deve aumentare l'offerta. Che Lookman abbia altri club interessati non ci sono dubbi, ma lui aspetterà l'Inter: questi 20 milioni in arrivo potrebbero far aumentare l'offerta all'Atalanta a 45 milioni, magari con dei bonus".