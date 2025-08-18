FC Inter 1908
Pedullà: “Zalewski? Valutazione non congrua. Lookman? Differenza di nulla, penso che…”

Marco Macca 

Nella giornata di ieri, Inter e Atalanta hanno chiuso l'affare Zalewski per circa 17 milioni di euro. Il tutto, mentre continua lo stallo per l'altra trattativa, quella che ha catalizzato l'attenzione di tutti i tifosi nerazzurri nell'ultimo mese, ovvero per Ademola Lookman.

COMO, ITALY - MAY 26: Nicola Zalewski of FC Internazionale speaks to the media during the FC Internazionale Press Conference and Media Day at BPER Training Centre at Appiano Gentile on May 26, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ne ha parlato Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

"La valutazione di Zalewski non mi sembra congrua, un po' eccessiva. Sono sincero: il fatto che si tenda a fare il passaparola rispetto al fatto che sia un'operazione slegata da Lookman e che le due squadre non si siano parlate di Ademola mi sembra francamente difficile. Poi, che si faccia oggi o il 31... Perché lui sta ancora a Londra se non ha più possibilità di andare all'Inter? Possibile che due società non si parlino dell'argomento principale mentre chiudono un'altra operazione? Stiamo parlando di una differenza di 5 milioni, del nulla. Penso che alla fine si possa chiudere a 45+5. Ci sta che l'Inter prima voglia fare cassa".

