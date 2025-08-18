"La valutazione di Zalewski non mi sembra congrua, un po' eccessiva. Sono sincero: il fatto che si tenda a fare il passaparola rispetto al fatto che sia un'operazione slegata da Lookman e che le due squadre non si siano parlate di Ademola mi sembra francamente difficile. Poi, che si faccia oggi o il 31... Perché lui sta ancora a Londra se non ha più possibilità di andare all'Inter? Possibile che due società non si parlino dell'argomento principale mentre chiudono un'altra operazione? Stiamo parlando di una differenza di 5 milioni, del nulla. Penso che alla fine si possa chiudere a 45+5. Ci sta che l'Inter prima voglia fare cassa".