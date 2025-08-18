Pedullà: “Zalewski a 17 plusvalenza top Inter da 15 anni. Sarà anche Roberto Carlos ma…”

"Lookman è rientrato o sta per rientrare ma che io sappia l'Atalanta non sa nulla, non è al corrente", spiega Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 18 agosto - 23:28

Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha parlato così della questione Lookman-Inter:

"Lookman è rientrato o sta per rientrare ma che io sappia l'Atalanta non sa nulla, non è al corrente. Non è stata informata da Lookman del suo rientro, sicuramente questo produrrà conseguenze. Per mio rimbambimento o abitudine, aspetto le 20 dell'ultimo giorno e per me non c'è mai niente di impossibile. Se mi chiedi se Lookman è una situazione gestibile ti dico che per me non lo è. All'estero solo sondaggio Arsenal, è tornato e non ha avvertito".

"I suoi procuratori andrebbero presi e gli andrebbe chiesto: 'A che gioco state giocando?'. Questa è una cosa inaccettabile che l'Atalanta non sta commentando ma arriverà il momento che dovrà farlo. Per me è una storia finita, poi se mi chiedi di Zalewski e del passaparola, cioè che dicono che la trattativa non è collegata, che me lo dici a fare? Dal mio punto di vista, pagare 17 mln per Zalewski, per me 17 mln sono tanti. Juric avrà detto che Zalewski è il nuovo Roberto Carlos, però questa cosa mi fa pensare. Per l'Inter è la plusvalenza top degli ultimi 15 anni"