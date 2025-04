Davide Frattesi continua a essere uno degli obiettivi estivi per la squadra giallorossa. In casa Inter si pensa anche a un possibile scambio

Dopo essere stato nel mirino della Roma a gennaio, Davide Frattesi continua a essere uno degli obiettivi estivi per la squadra giallorossa. In casa Inter si pensa anche a un possibile scambio, non semplice da realizzare.