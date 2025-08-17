Ivan Zazzaroni ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione Lookman, confermando la non volontà dell'Atalanta di vendere

"Come ho scritto stamane, è Percassi che non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 in qualche modo arriverebbe. Di sicuro questa storia sta procurando a tutti noi un inizio di orchite".