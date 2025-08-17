Con un post sui social, Ivan Zazzaroni ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione Lookman, confermando la non volontà dell'Atalanta di vendere il calciatore.
Zazzaroni: “E’ Percassi che non vuole vendere Lookman. So che Marotta potrebbe offrire…”
Scrive il giornalista:
"Come ho scritto stamane, è Percassi che non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 in qualche modo arriverebbe. Di sicuro questa storia sta procurando a tutti noi un inizio di orchite".
