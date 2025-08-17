FC Inter 1908
Zazzaroni: “E’ Percassi che non vuole vendere Lookman. So che Marotta potrebbe offrire…”

Ivan Zazzaroni ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione Lookman, confermando la non volontà dell'Atalanta di vendere
Marco Macca Redattore 

Con un post sui social, Ivan Zazzaroni ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione Lookman, confermando la non volontà dell'Atalanta di vendere il calciatore.

Scrive il giornalista:

"Come ho scritto stamane, è Percassi che non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 in qualche modo arriverebbe. Di sicuro questa storia sta procurando a tutti noi un inizio di orchite".

