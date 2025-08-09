UFFICIALE – Aidoo in prestito alla Pergolettese: “Ringrazio l’Inter, sarà una stagione difficile”

FC Inter 1908
L’U.S. PERGOLETTESE 1932 è lieta di annunciare l’arrivo dall’INTER, con la formula del trasferimento temporaneo, del difensore
Andrea Della Sala 

L’U.S. PERGOLETTESE 1932 è lieta di annunciare l’arrivo dall’INTER, con la formula del trasferimento temporaneo, del difensore esterno MIKE AIDOO. Nato a Bussolengo (VR) il 30.05.2005 da genitori ghanesi, dopo aver mosso in primi passi nelle giovanili del CHIEVO VR, nel 2021 è stato acquistato dall’INTER che lo ha inserito inizialmente nella formazione under 17. Poi il suo percorso è proseguito nell’under 18, under 19 fino alla squadra PRIMAVERA dove in due campionati ha disputato 55 gare con 1 rete al suo attivo. Nel suo curriculum vanta anche 8 presenze in YOUTH LEAGUE e una presenza con la prima squadra in Coppa Italia.

Le sue prime impressioni alla Pergolettese.

Mike, innanzitutto benvenuto alla Pergolettese.

“Grazie, grazie mille.”

Mike hai solo vent'anni, ma con alle spalle un bel curriculum sportivo, soprattutto con la maglia dell'Inter nel settore giovanile.

“Sì dopo il Chievo Verona, da dove ho iniziato, ho avuto la fortuna di poter assimilare questo bagaglio sportivo con l'Inter e adesso sono pronto a portarlo qua nella Pergolettese.”

Ho visto che hai percorso tutto il settore giovanile con gli under 16, 17, 18 fino alla Primavera 1

“ Con la Primavera ho disputato due campionati con 8 presenze in YOUTH LEAGUE. La scorsa stagione è stata entusiasmante: siamo riusciti a vincere il campionato e ho fatto anche un esordio con la prima squadra in Coppa Italia. E’ stato molto emozionante e posso solo ringraziare l’Inter per queste esperienze. Ho avuto la fortuna di mettermi a confronto con I grandi e adesso voglio portare tutte le mie caratteristiche a disposizione del mister.”

Adesso arrivi in un campionato di serie C professionistico, in una squadra, ricca di giovani con qualche esperto, con l'obiettivo primario della salvezza.

“Sì, sono certo che metteremo il massimo dell’impegno per raggiungere il prima possibile questo traguardo. Sarà una stagione difficile e impegnativa ma saremo pronti. Ho visionato il centro sportivo “Bertolotti” e devo dire che è molto bello con due splendidi campi per allenarsi: abbiamo tutto per fare bene.”

