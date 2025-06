"Il club crede tantissimo in lui: l’11 aprile gli ha rinnovato il contratto fino al 2030 alzando l’ingaggio a poco più di 1 milione. Mezza Serie A lo vorrebbe in prestito e nei mesi scorsi ha provato un blitz per acquistarlo a 25 milioni anche il Napoli, inutilmente. La prova con il River - ma aveva già fatto bene con l'Urawa - ha messo in mostra un attaccante vero. Se dopo il gol contro i giapponesi si era preso la scena Valentin Carboni, adesso è Esposito a reclamare attenzioni. L’Inter - che ha i due marcatori più giovani del Mondiale per club - è ormai in dirittura d’arrivo per Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma: 25 milioni l’investimento totale per il francese", si legge su Tuttosport .

"Adesso però l'evoluzione di Pio Esposito e il fatto che in panchina ci sia un tecnico che l'ha coccolato e plasmato per anni nel vivaio possono cambiare le sorti del mercato. Oggi, infatti, è più probabile che il quasi 20enne stabiese resti a Milano, piuttosto che andare via. E questo ovviamente porterebbe a una frenata nei ragionamenti col Manchester United per Hojlund. Avrebbe senso investire, subito o nell'estate 2026 - 40 milioni per Hojlund avendo in casa Pio? Questo sta pensando l'Inter e i prossimi due mesi saranno fondamentali per capire cosa fare. Potrebbe bastare un attacco con Lautaro e Thuram titolari, Pio Esposito e Bonny come alternative? O sarebbe un azzardo? Potrebbe magari restare Taremi, oppure in caso di cessione tornare a chiedere in prestito Hojlund".