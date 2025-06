Chivu lo conosce benissimo per averlo allenato in Primavera quando nonostante i tre anni sotto età gli aveva affidato addirittura la fascia da capitano

Tra i calciatori presenti nel gruppo Inter partito questa mattina per gli Stati Uniti e per il Mondiale per Club c'è anche Francesco Pio Esposito, il cui futuro è tutto da definire. Il club nerazzurro ha una grande considerazione di lui e, come riporta Calciomercato.com, sta valutando cosa farne: "Pio Esposito, è un 2005 e l’Inter lo considera attualmente il fiore all’occhiello del proprio settore giovanile.