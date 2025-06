Pio Esposito farà parte della rosa dell’Inter per la prossima stagione

Pio Esposito farà parte della rosa dell’Inter per la prossima stagione. Una decisione già presa dal club nerazzurro, indipendentemente dal gol e dalla prestazione brillante sfoderata contro il River Plate. Il talento cresciuto nel vivaio nerazzurro ha confermato di essere pronto per il salto di qualità. "Pio farà parte della batteria di attaccanti a disposizione di Chivu per la prossima stagione".