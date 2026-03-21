Diversi rumors sul rinnovo di Pio Esposito: ma quanto guadagna ora? Ecco le vere cifre, sono diverse da quelle trapelate

Alessandro Cosattini Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 22:16)

L’11 aprile 2025 l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito fino al 2030. Dalle informazioni trapelate e riportate dai media, lo stipendio del baby attaccante sarebbe di 1 milione di euro a stagione. Sarebbe, ma il vero stipendio del centravanti è più alto, ha svelato Matteo Moretto.

“Per Pio Esposito quello che vi posso raccontare è che ultimamente si sta parlando molto del suo rinnovo, che possa prolungare nuovamente. Ma ha appena rinnovato fino al 2030, un contratto importante, circa 1,2 milioni netti da quello che so”, ha detto recentemente Moretto al canale YouTube di Fabrizio Romano.

Sono diversi i rumors delle ultime settimane su un altro possibile rinnovo con aumento per Pio Esposito, alla luce dei numeri stagionali. Fin qui, Pio ha realizzato 8 gol e 6 assist nelle 39 presenze con la maglia nerazzurra.