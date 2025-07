Maurizio Pistocchi ha condiviso la heatmap di Lookman, obiettivo dichiarato dell'Inter per questa finestra di calciomercato estivo. Il focus è sulla compatibilità con gli altri attaccanti presenti in rosa: "Ademola Lookman è un ottimo calciatore: la sua heatmap chiarisce le sue caratteristiche, attaccante di piede dx-proprio come Thuram - abile nell’1>1, tiro potente e preciso, poco disponibile per la fase di non possesso, preferisce il centrosinistra.. Per le sue qualità abbinabile con Lautaro/Esposito/Bonny, un po’ meno con Thuram. Considerando le problematiche emerse nella stagione scorsa, credo che l’idea di Ausilio sia quella di formare due coppie di attaccanti compatibili, con una 5 punta in grado di subentrare. Vedo più complicato un cambio di disposizione sino a quando i due esterni saranno Dimarco e Dumfries, entrambi più portati ed efficaci nella fase offensiva che in quella difensiva, se non a partita in corso e in particolari situazioni".