Poker di osservati speciali mercoledì a Roma, per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in programma all'Olimpico. I dirigenti dell'Inter hanno da tempo nel mirino Santiago Castro per l'attacco, ma non soltanto.

L'argentino è sicuramente in lista per rinforzare l'attacco, ha convinto in questa stagione in cui ha raccolto l'eredità di Zirkzee. Un altro osservato speciale è Giovanni Fabbian, che può essere riacquistato dall'Inter in estate per 12 milioni di euro (lo prevedeva l'accordo stipulato tra le parti. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti sul giocatore.