Marco Macca Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 14:46)

Le ultime voci sull'interesse del Galatasaray per Yann Sommer hanno acceso i riflettori sul futuro della porta dell'Inter. Se partisse adesso lo svizzero, i nerazzurri potrebbero fiondarsi su un profilo come Carnesecchi, senza contare le indiscrezioni su ter Stegen del Barcellona. Ma se Sommer restasse un altro anno, non si può non menzionare Donnarumma, in scadenza 2026 con il PSG. Scrive Tuttosport:

"Nei radar interisti per la porta - seppur a distanza - rimane anche il nome di Gigio Donnarumma, a maggior ragione se quest’ultimo non dovesse rinnovare il contratto in scadenza col Psg nel 2026. Dialoghi in corso (c’è già stato un summit a metà giugno a Miami col suo agente Enzo Raiola) ma intesa non ancora raggiunta".

"Vedremo se dopo il Mondiale per Club si arriverà a una svolta, intanto da Milano monitorano con attenzione la vicenda. Soprattutto in vista della prossima estate per un possibile colpo a parametro zero. Non trovano, invece, alcuna conferma le voci uscite dalla Spagna sul presunto interesse nerazzurro per Marc Ter Stegen, in uscita dal Barcellona: il portiere tedesco non è nei piani di Marotta sia per età (33 anni) sia per stipendio. Due parametri attualmente distanti delle linee guida targate Oaktree".

(Fonte: Tuttosport)