Marco Macca Redattore 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 17:02)

Mentre la squadra di Chivu è impegnata nel Mondiale per Club, il mercato resta molto caldo per l'Inter, soprattutto nel reparto d'attacco. Come riferisce Sky Sport, infatti, questa potrebbe essere la settimana dell'arrivo in nerazzurro di Bonny dal Parma.

L'affare tra i club, i cui rapporti sono ottimi, è ben impostato: restano da limare alcuni dettagli sul pagamento dei 25 milioni richiesti dai gialloblù. Ma la trattativa non dovrebbe essere a rischio. Per un nome che arriva, uno che potrebbe partire: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Mehdi Taremi è in uscita. Al momento, sono arrivati sondaggi dal Besiktas e dal Nottingham Forest e Fulham dalla Premier League.

In questi giorni, secondo Sky, questa non è l'unica cessione a cui lavora l'Inter: a salutare, infatti, potrebbe essere anche Aleksandar Stankovic, reduce da un'ottima stagione in prestito al Lucerna. Sul calciatore, ci sono tre club: Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge. La valutazione fatta dal club nerazzurro è di 10 milioni di euro.

(Fonte: Sky Sport)