“Ieri c’è stato un summit di mercato tra i dirigenti dell’Inter e Chivu, non è uscito nulla di nuovo rispetto alle indicazioni raccolte nelle ultime settimane. Tiene banco soprattutto la vicenda relativa a Calanoglu, finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale dal Galatasaray.

La posizione del club è molto chiara e netta: se vuole andare via a tutti i costi - e al momento non c’è questo sentore - deve presentarsi un club con 30 milioni di euro e prima del ritiro. Altrimenti dopo i giocatori chiave come Calha è, rimarranno in nerazzurro. Bisognerà smorzare le tensioni post eliminazione al Mondiale, ma eventualmente ci penserà Chivu poi in ritiro”.