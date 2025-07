Posizione Inter: “Se il Parma chiede 40 mln per Leoni vuol dire che…”

L’Inter si muove con decisione per assicurarsi Giovanni Leoni. Negli ultimi giorni, la dirigenza nerazzurra ha cambiato strategia

L’Inter si muove con decisione per assicurarsi Giovanni Leoni. Negli ultimi giorni, la dirigenza nerazzurra ha cambiato strategia nella trattativa per il difensore del Parma, complice il rallentamento nella cessione di Hakan Calhanoglu.

Inizialmente, Marotta e Ausilio puntavano a vendere il turco per poi reinvestire immediatamente il ricavato sul giovane centrale ducale. Ora, però, il piano sembra essere mutato.

Dopo l’incontro con il Galatasaray, che non ha portato a un’intesa per Calhanoglu, l’Inter avrebbe deciso di muoversi subito con un investimento diretto per non perdere Leoni, già seguito da Ausilio circa un anno e mezzo fa.

La posizione nerazzurra sulla richiesta del Parma — "I 30 milioni di euro che l’Inter ha stanziato per il gioiello classe 2006 del Parma non bastano. Perché il club emiliano non si muove dalla richiesta di 40 milioni. Ed è una cifra considerata eccessiva dall’Inter.

Meglio: una cifra che sta a significare la scarsa voglia di cedere il giocatore da parte del Parma. Come a dire: se chiedi quel numero, vuol dire che vuoi tenere il giocatore almeno per un’altra stagione. Ma l’Inter non molla. Ed è convinta che con il passare delle settimane la situazione possa anche cambiare. Leoni è il difensore considerato ideale da tutti in casa nerazzurra"