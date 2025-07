Altri obiettivi

A proposito dell'interesse dei nerazzurri il CorSport scrive ancora: "L’Inter si è dichiarata non interessata, poteva essere una minaccia per il centrocampista di origini milanesi e tifoso nerazzurro da bambino. Marotta, fedele ai paletti rigidi di Oaktree, è stato definitivo dopo alcune settimane in cui il nome di Rovella era associato al club di Viale della Liberazione. Non sono previsti colpi di coda o sorprese. La linea dell’Inter è ferma sulla permanenza di Calhanoglu, che pure sta forzando per rompere e fuggire al Galatasaray. Nel caso virerebbero su altri obiettivi, meno costosi. Anche a Formello ritengono che la società nerazzurra non possa più essere un’opzione. Non ci sono possibilità oggi che Rovella cambi squadra per tempi, opportunità, linea intrapresa dalla Lazio e cifre. Lotito ha promesso a Sarri di tenere tutti. Un sacrificio, se il mercato partorisse proposte inattese, verrebbe fatto in altri ruoli".