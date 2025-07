"Sebastiano Esposito, nome individuato da giorni dalla Fiorentina, da inserire nel reparto offensivo. Ideale come seconda punta e non soltanto, è in scadenza di contratto con l’Inter nel giugno del 2026 e per questo il prezzo scende rispetto al suo reale valore. I nerazzurri, che non hanno mai fatto muro sulla sua partenza, vorrebbero monetizzare sui 7-10 milioni ed è sul mercato perché rischiano di perderlo a zero fra meno di un anno visto che l’argomento rinnovo non è mai stato in ballo. La Fiorentina vorrebbe chiudere sui 7 milioni bonus compresi e offrire a Pioli un’altra soluzione oltre a Gudmundsson, mentre per Lucas Beltran si prospetta un addio", scrive La Gazzetta dello Sport