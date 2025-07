Il punto sul mercato del club nerazzurro fatto da il quotidiano Il Giorno tra le sue pagine sportive

Anche il quotidiano Il Giorno, sulle sue pagine sportive, fa il punto sul mercato dell'Inter. In particolare spiega che la necessità del club nerazzurro è di cedere e questa sarebbe stata quindi la priorità comunicata a Chivu negli incontri con la dirigenza: "Nella lista dei partenti ci sono Aleksandar Stankovic, Sebastiano Esposito, Buchanan, Palacios, probabilmente Asllani e forse anche uno dei difensori. Magari Taremi, se si troverà un acquirente in grado di portare soldi freschi in cassa. Solo successivamente si comincerà a parlare di ulteriori innesti".

Chivu avrebbe chiesto due elementi da aggiungere agli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny:"Un centrale più giovane di quelli in rosa (Leoni il preferito) e un attaccante che salti l’uomo, per dare più sostegno alla variabile del 3-4-2-1. Chiaramente, tutto può cambiare se qualcuno pagherà la clausola da 25 milioni di Dumfries, valida fino a fine luglio, o se arriveranno offerte da capogiro per gli attuali titolari, che l’Inter vorrebbe tenere tutti", spiega lo stesso giornale.

In uscita L'Inter deve cedere anche per investire ancora sul mercato e si parla di un tesoretto di 50-60 mln da raccogliere proprio con le cessioni. A cominciare da quella di Stankovic che piace al Bruges e potrebbe portare in casa una decina di mln. 7-8 mln potrebbero invece essere investiti da Cagliari o Fiorentina per Sebastiano Esposito. Il Sassuolo è su Buchanan. Mentre per la cessione di Asllani si ragiona sui 20 mln. 10 mln la richiesta eventuale per la cessione definitiva di Taremi. I soldi delle cessioni verrebbero evidentemente reinvestiti sui ruoli da coprire per rinforzare la rosa di Chivu. Il nome del centrale è quello di Leoni che ha allenato al Parma per qualche mese, ma il club gialloblù chiede 40 mln.

"Prende quota anche il nome di Julio Cesar Enciso, ventunenne paraguaiano nell’ultima stagione a metà tra Brighton e Ipswich Town. Nessuna trattativa avviata, ma un gradimento in ascesa agli occhi della dirigenza interista qualora si dovesse davvero arrivare a piazzare un investimento davanti. In caso contrario gli attaccanti in gruppo resterebbero Lautaro, Thuram, Taremi, Bonny e Pio Esposito, che ha la “fortuna“ di essere cresciuto nel vivaio interno e di poter essere iscritto alla lista Champions senza togliere il posto ad altri presenti già dallo scorso anno", si legge infine su QS.

