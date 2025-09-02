La domanda, ad ogni sessione di mercato, è sempre la stessa: quanto ha speso l'Inter? La risposta arriva da Calcio e Finanza

Redazione1908 2 settembre - 10:47

La domanda, ad ogni sessione di mercato, è sempre la stessa: quanto ha speso l'Inter? La risposta arriva, come di consueto, da Calcio e Finanza, che ha fatto il punto sulle entrate e sulle uscite in casa nerazzurra.

"Tra le operazioni in uscita, l’Inter come detto ha realizzato le cessioni di Buchanan, Zalewski, SebastianoEsposito e Taremi. Si segnalano inoltre le cessioni di quote di cartellini di Vagiannidis e Agoumè, con incassi per complessivi 38,5 milioni di euro e plusvalenze per poco meno di 27 milioni.

Tra i giocatori in uscita, oltre al prestito di Pavard, Asllani e Valentin Carboni, sono considerate anche le conclusioni dei contratti di Arnautovic e Correa (che liberano quasi 25 milioni a bilancio) e la risoluzione del contratto con Vanheusden.

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 64 milioni di euro su bilancio 2025/26".