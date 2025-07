«Chi non vuole restare, vada», ha tuonato il Toro dopo l’eliminazione dal Mondiale per club. «Si riferiva a Çalhanoglu», ha subito spiegato il presidente dando certezza ai sospetti, nel tentativo di arginare il caso al solo turco e di accelerarne il trasferimento per trovare subito un sostituto.

Non ci sono solo i cuoricini social ad avvelenare questo finale. La lista di chi ha espresso solidarietà in privato a Çalhanoglu è più lunga e pesante, a partire da Dumfries e Bisseck: si sentono chiamati in causa perché hanno offerte sul mercato. In una situazione simile c’è Frattesi, bramato da Conte al Napoli. Cristian Chivu ha radunato il gruppo per un chiarimento in hotel a Charlotte. Il racconto ufficiale parlerà di riconciliazione e pacche sulle spalle. Ma la questione è assai più seria. Rimandando in Italia gli infortunati, il tecnico aveva spiegato: «Devono recuperare, e ci sono voci che non fanno bene». Un approccio diplomatico, prima che il capitano ribaltasse il tavolo. «Lui è entrato a gamba tesa, ma io avevo detto le stesse cose, bisogna remare dalla stessa parte», ha detto Chivu, rivendicando la sintonia”, si legge.