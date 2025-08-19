FC Inter 1908
Romano: “Rabiot, parte per 15/20 milioni: cosa mi risulta oggi su Inter e Milan”

Il nome di Adrien Rabiot è stato accostato anche all’Inter in giornata: ecco cosa risulta a Fabrizio Romano
Il nome di Adrien Rabiot è stato accostato anche all’Inter in giornata. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano sul centrocampista francese, in uscita dal Marsiglia.

Giusto chiarire su Adrien Rabiot dopo le tante voci di giornata. Quando c’è un giocatore di questo livello sul mercato, è sempre una notizia. C’è stato questo litigio interno al Marsiglia e Rabiot è stato escluso dalla squadra e messo sul mercato, è in vendita. Mi raccontano che il prezzo è tra 15 e 20 milioni di euro.

Non ci risulta in questo momento un Milan in trattativa per Rabiot. Tante domande anche sull’Inter, arrivano smentite anche da loro in questo momento. È ancora un discorso troppo fresco, è un’opportunità di mercato, può interessare a tanti ma ricordiamo che l’anno scorso era libero a 0. Sarà un discorso da monitorare nei prossimi giorni”, ha spiegato Romano su YouTube.

