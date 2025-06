"Il suo rinnovo? Sì, abbiamo parlato durante la festa con la direzione tecnica del PSG, ci siamo ripromessi che a breve ne riparleremo senza fretta. Battuta sull'Inter? No, si sono solo congratulati con Gigio. Inzaghi? Non credo sia una cosa nata l'altro giorno. Penso ci fosse già qualcosa, ma dovendo preparare la finale... Penso la società già avesse idea che potesse accadere. Oggi in giro non c'è tanta scelta di allenatori, penso che l'Inter abbia già le sue priorità. Chi non vorrebbe allenare l'Inter? Chiunque verrà, potrà portare avanti un progetto interessante. Per Donnarumma la Nazionale è importantissima, il giorno dopo la finale era già nel mood azzurro. La Nazionale per lui è fondamentale, ci tiene da capitano a portarla avanti e portarla ai Mondiali. Se può andare all'Inter nonostante il passato al Milan? Gianluigi piace, inutile nasconderlo, piace a tutti. Ma che oggi ci sia qualcosa da parte dell'Inter per lui posso escluderlo in maniera assoluta. E non c'è nulla nemmeno con il Napoli".