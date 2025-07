Intervistato da DerbyDerbyDerby, Enzo Raiola, agente di Matteo Cocchi, giovane dell'Inter molto promettente, ha parlato così del suo futuro: "Ho sempre ricevuto apprezzamenti per Matteo da parte dei dirigenti dell'Inter, bisogna un attimo capire. Il ragazzo ha sicuramente possibilità di fare qualcosa in prima squadra in questa stagione, visto che l'allenatore di quest'anno lo ha allenato in Primavera e lo conosce benissimo.