Alessandro Cosattini Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 23:27)

Enzo Raiola dice tutto su quanto accaduto nelle ultime ore e in precedenza attorno a Gigio Donnarumma e il PSG. Queste le dichiarazioni dell'agente del portiere della Nazionale: “Dalle parole di Gigio si capisce che è molto dispiaciuto da quanto successo, io sono esterrefatto, non mi aspettavo questo. 4 anni di rispetto e grandi risultati, negli ultimi 10 giorni è davvero crollato un castello, rischiano di cancellare questi anni di Gigio al PSG.

La situazione è andata un po’ per le lunghe, il PSG aveva fatto richieste diverse dalla natura standard del contratto che aveva Gigio. Lui aveva accettato di ridursi anche lo stipendio, era contento e si trovava bene, parliamo di marzo/aprile. Aveva deciso di andare avanti, poi sono cambiate ancora le carte in tavola e ci siamo risentiti dopo la finale di Champions. Poi ci siamo risentiti a Los Angeles prima del Mondiale per Club, mi hanno confermato che le cose non sarebbero cambiate e io ho detto che Gigio sarebbe rimasto un altro anno al PSG visto il contratto. Capisco prendere un altro portiere, ma far fuori Gigio così per me è stata una grandissima mancanza di rispetto, al di là dell’allenatore, lui lavora per il PSG. Vedremo nei prossimi giorni coi legali di capire meglio la loro posizione.

Scelta tecnica di Luis Enrique? Si parlava di rinnovo fino a Los Angeles quindi faceva parte del progetto, non penso in un mese si possa cambiare idea così… Questo mi rende triste e mi fa sentire anche meglio però, forse è stato meglio non rinnovare questo contratto.

Futuro? Questa scelta di non rinnovare è stata fatta durante il Mondiale per Club, il PSG mi ha chiesto di non fare comunicazioni per stampa e siamo stati tutti in silenzio noi. Le soluzioni ora guardiamo il mercato che si muove, in Premier ci saranno forse possibilità economiche che possono aiutare il club.

Sento che il PSG ha richieste esagerate, parlano di rispetto, ma è solo economico. Capiremo meglio nei prossimi giorni cosa avranno da dire, anche coi miei legali cercherò di capire la loro posizione. Anche per immagine, dobbiamo prendere la posizione giusta e confrontarci col club”.