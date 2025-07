"Rashford? Voglio raccontarvi la verità dopo i rumors sulla Juventus e gli altri club italiani a cui è stato accostato. La priorità assoluta del giocatore resta il Barcellona. Finché avrà la possibilità di andare là, metterà in stand-by tutte le altre proposte. Flick sta spingendo molto per averlo, per la duttilità del giocatore inglese. Il Barcellona continua a considerare l’opzione Rasfhord, per il giocatore è la priorità il trasferimento in blaugrana. L’Italia per Rashford non è la priorità in questo momento", ha spiegato al canale YouTube di Fabrizio Romano.