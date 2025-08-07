FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Ravezzani: “Sull’addio di Inzaghi ha ragione Carnevali. Assurdo che l’Inter…”

calciomercato

Ravezzani: “Sull’addio di Inzaghi ha ragione Carnevali. Assurdo che l’Inter…”

Ravezzani: “Sull’addio di Inzaghi ha ragione Carnevali. Assurdo che l’Inter…” - immagine 1
Nelle scorse ore, l'ad del Sassuolo, Carnevali, ha parlato anche dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter: l'opinione di Ravezzani
Marco Macca Redattore 

Nelle scorse ore, l'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato anche dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter, sottolineando come non sia stato giusto che i nerazzurri non abbiano ricevuto alcuno indennizzo per il passaggio del tecnico all'Al Hilal.

Ravezzani: “Sull’addio di Inzaghi ha ragione Carnevali. Assurdo che l’Inter…”- immagine 2
Getty

Sulla stessa lunghezza d'onda Fabio Ravezzani, che su X ha scritto:

Ravezzani: “Sull’addio di Inzaghi ha ragione Carnevali. Assurdo che l’Inter…”- immagine 3

"Ha perfettamente ragione Carnevali. Inzaghi molla l’Inter all’improvviso a va a guadagnare 50 mln in 2 anni. Assurdo che il club non abbia nemmeno un minimo indennizzo".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA