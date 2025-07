Si avvicina la settimana decisiva per Ademola Lookman: l'Inter è pronta al rilancio all'Atalanta che può avvicinare l'attaccante nigeriano

Il Milan, intanto, per rispondere all'eventuale colpo dei rivali, starebbe pensando ad ingaggiare Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus.

Questo il pensiero in merito di Fabio Ravezzani: "Non c’è alcun dubbio sul fatto che Milan e Inter con Vlahovic e Lookman farebbero un grande balzo in avanti nei potenziali rispettivi obiettivi stagionali".