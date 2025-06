L’Inter accelera sul mercato in vista della nuova stagione e punta con decisione su Yoan Bonny. L’attaccante francese classe 2003, reduce da un’ottima stagione con il Parma, è diventato uno degli obiettivi prioritari per l’attacco nerazzurro. Come riporta Repubblica, il club nerazzurro ha offerto 22 milioni di euro al Parma per l’attaccante.