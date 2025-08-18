FC Inter 1908
Repubblica / Atalanta-Zalewski, spiegata la plusvalenza Inter. Lookman? Doppia lettura - immagine 1
L’esterno italo-polacco passa alla Dea per 17 milioni, mentre resta aperta la trattativa per Lookman con l’Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Atalanta ha chiuso un’operazione lampo con l’Inter per l’acquisto di Nicola Zalewski, esterno italo-polacco, a 17 milioni. Il giocatore, arrivato a Milano lo scorso inverno dalla Roma in prestito con riscatto fissato a 6,5 milioni e pagato solo due mesi fa, si legherà al club bergamasco per quattro anni, con opzione per il quinto.

Repubblica / Atalanta-Zalewski, spiegata la plusvalenza Inter. Lookman? Doppia lettura- immagine 2
Getty Images

La differenza di prezzo, spiega La Repubblica, non è legata al rendimento del 23enne nelle 17 presenze con l’Inter, ma al fatto che i giallorossi rischiavano di perderlo a parametro zero, avendo soltanto un anno di contratto.

Nel frattempo resta aperta la trattativa per Ademola Lookman, che vuole soltanto l’Inter e per questo è contestato a Bergamo. Le due società, pur capaci di chiudere rapidamente l’affare Zalewski, non hanno ancora trovato l’intesa economica sull’attaccante.

"Tanto a Zingonia quanto alla Pinetina assicurano che le due operazioni sono separate, non solo da un punto di vista di bilancio".

Lookman
Getty Images

Sempre secondo La Repubblica, l’operazione potrebbe avere una duplice lettura: preparare il terreno alla cessione di Lookman o, al contrario, rafforzare i rapporti tra i due club indipendentemente dall’esito della trattativa.

Intanto l’Atalanta valuta alternative come Rodrigo Muniz del Fulham e Nikola Krstovic del Lecce, mentre l’Inter sottolinea che ogni investimento passerà soltanto da occasioni favorevoli.

