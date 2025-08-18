L’Atalanta ha chiuso un’operazione lampo con l’Inter per l’acquisto di Nicola Zalewski, esterno italo-polacco, a 17 milioni. Il giocatore, arrivato a Milano lo scorso inverno dalla Roma in prestito con riscatto fissato a 6,5 milioni e pagato solo due mesi fa, si legherà al club bergamasco per quattro anni, con opzione per il quinto.

La differenza di prezzo, spiega La Repubblica , non è legata al rendimento del 23enne nelle 17 presenze con l’Inter, ma al fatto che i giallorossi rischiavano di perderlo a parametro zero, avendo soltanto un anno di contratto.

Nel frattempo resta aperta la trattativa per Ademola Lookman, che vuole soltanto l’Inter e per questo è contestato a Bergamo. Le due società, pur capaci di chiudere rapidamente l’affare Zalewski, non hanno ancora trovato l’intesa economica sull’attaccante.