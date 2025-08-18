L’Atalanta ha chiuso un’operazione lampo con l’Inter per l’acquisto di Nicola Zalewski, esterno italo-polacco, a 17 milioni. Il giocatore, arrivato a Milano lo scorso inverno dalla Roma in prestito con riscatto fissato a 6,5 milioni e pagato solo due mesi fa, si legherà al club bergamasco per quattro anni, con opzione per il quinto.
Repubblica / Atalanta-Zalewski, spiegata la plusvalenza Inter. Lookman? Doppia lettura
La differenza di prezzo, spiega La Repubblica, non è legata al rendimento del 23enne nelle 17 presenze con l’Inter, ma al fatto che i giallorossi rischiavano di perderlo a parametro zero, avendo soltanto un anno di contratto.
Nel frattempo resta aperta la trattativa per Ademola Lookman, che vuole soltanto l’Inter e per questo è contestato a Bergamo. Le due società, pur capaci di chiudere rapidamente l’affare Zalewski, non hanno ancora trovato l’intesa economica sull’attaccante.
"Tanto a Zingonia quanto alla Pinetina assicurano che le due operazioni sono separate, non solo da un punto di vista di bilancio".
Sempre secondo La Repubblica, l’operazione potrebbe avere una duplice lettura: preparare il terreno alla cessione di Lookman o, al contrario, rafforzare i rapporti tra i due club indipendentemente dall’esito della trattativa.
Intanto l’Atalanta valuta alternative come Rodrigo Muniz del Fulham e Nikola Krstovic del Lecce, mentre l’Inter sottolinea che ogni investimento passerà soltanto da occasioni favorevoli.
