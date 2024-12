Davide Frattesi è uno dei primi cambi di Inzaghi a gara in corso. Il centrocampista sta trovando maggiore spazio da titolare in questa stagione rispetto alla passata anche perché il tecnico dell'Inter ruota maggiormente i giocatori tra campionato e Champions League. Perché non trova spazio nella formazione con continuità? I suoi numeri sono vicini a quelli di Barella e Mkhitaryan, le mezzale prescelte da Inzaghi per i match importanti o quando il tecnico schiera la squadra titolare?